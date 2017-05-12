МИД РФ призвал не устраивать истерик из-за поставок российского оружия в Сирию

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Вена, 12 мая. В поставках российского вооружения в Сирию нет «ничего драматического»: они происходят в рамках законного сотрудничества между странами и параллельно с активными усилиями по мирному урегулированию. Такое заявление сделал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Так Ульянов отреагировал на выпуск американским телеканалом Fox News сообщения об отправке Россией в Сирию порядка 20 гаубиц М-30. Представитель российского МИД считает, что западные СМИ намеренно акцентируют на этом внимание и пытаются обострить ситуацию.

«Ничего драматического в военных поставках в Сирию нет, они начались не сегодня и не вчера, и наверняка будут продолжены», — приводит слова Ульянова РИА Новости.

Представитель российского МИД подчеркнул, что военное сотрудничество РФ и Сирии носит законный характер, никаких оружейных эмбарго в отношении Сирии по линии ООН нет.

Также Ульянов обратил внимание на то, что буквально несколько дней назад в Астане прошла очередная встреча по Сирии, которая является показателем того, что Россия активно предпринимает усилия по урегулированию конфликта в политическом поле.