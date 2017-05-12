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Новости Сирии
Сирия: крупные силы САА переброшены на восток провинции Дамаск

Сирия: крупные силы САА переброшены на восток провинции Дамаск

19:00  12 Мая 2017
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Сирия: крупные силы САА переброшены на восток провинции Дамаск

Тегеран, 12 мая. Минобороны Сирии перебросило подкрепление в восточную часть провинции Дамаск. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News Agency.

По данным агентства, в восточную часть провинции Дамаск прибыл конвой, который состоит из спецподразделений сирийской армии, а также из бойцов Национальных сил обороны (NDF). Это подкрепления позволит сирийской армии продвинуться на юго-восток Сирии к границе с Ираком.

К настоящему моменту САА смогли продвинуться вдоль ключевой автомагистрали, которая связывает Дамаск со столицей Ирака, что позволит обезопасить от террористов стратегически важную дорогу.

Алексей Громов
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