Мужчина избил школьника дубинкой на детской площадке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 мая. Петербуржец избил подростка дубинкой на детской площадке в Петербурге, сообщили в правоохранительных органах города.

Полиция города проводит проверку после сообщения об избиении подростка на детской площадке на Комендантском проспекте. Как стало известно, мужчина с дубинкой нападал на школьников 16 и 17 лет.

Перед этим незнакомец предпенсионного возраста потребовал от молодых людей покинуть детскую площадку. Подростки ему отказали.

Мужчина достал телескопическую дубинку и нанес несколько ударов по голове и телу одного из них. Любопытно, что за картиной наблюдал пятилетний ребенок, который пришел вместе с мужчиной.

Избитый школьник обратился к медикам. Врачи диагностировали у него травмы головы, передает «Ридус».

Ранее рецидивист с ружьем открыл огонь в мобильном офисе Сбербанка под Костромой.