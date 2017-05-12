Виновником остановки движения в метро Петербурга оказался прыгнувший под поезд пассажир

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Санкт-Петербург, 12 мая. Пассажир упал под поезд на станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге, парализовав тем самым движение по красной ветке.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, мужчина 30 лет прыгнул на пути, но остался жив и сам смог подняться по лестнице. В настоящее время его осматривают медики на наличие переломов и других травм. Предположительно, случившееся могло быть попыткой суицида.

Напомним, движение поездов на станции «Площадь Восстания» было остановлено в 19.11 из-за падения пассажира на путь. В 19.20 оно было восстановлено.