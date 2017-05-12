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Новости Сирии
Сирия обсуждалась в телефонном разговоре министров иностранных дел России и Египта

Сирия обсуждалась в телефонном разговоре министров иностранных дел России и Египта

19:05  12 Мая 2017
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Сирия обсуждалась в телефонном разговоре министров иностранных дел России и Египта

Москва, 12 мая. Телефонный разговор состоялся сегодня между министрами иностранных дел России и Египта Сергеем Лавровым и Самехом Шукри. Одной из тем, которых обсуждались главами внешнеполитических ведомств, стала Сирия. Об этом говорится в сообщении МИД РФ. 

Уточняется, что Лавров и его египетский коллега обменялись мнениями по сирийской проблематике, в том числе в контексте прошедшей 3-4 мая в Астане встречи по Сирии. Обсуждались также совместные шаги властей двух стран в рамках мирного урегулирования конфликта. 

Также стороны подтвердили намерение укреплять политический диалог и взаимодействие в различных сферах. 

Ранее Лавров провел телефонный разговор со своим коллегой из Иордании. Главной его темой также стало сирийское урегулирование, особенно в контексте подписанного 4 мая в Астане меморандума о создании зон деэскалации. 

#сирия #лавров #шукри
Владимир Багров
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