Три жителя ДНР подорвались на «растяжках» в Донецке и Макеевке

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Донецк, 12 мая. Три жителя ДНР пострадали за минувшую неделю в результате подрывов «растяжек», сообщил заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС республики Виталий Зарубин.

В Донецке и в Макеевке получили травмы от взрывоопасных предметом три человека — 6 мая сработала «растяжка», которая травмировала молодых людей в возрасте 20 лет, сообщил представитель спасательного ведомства ДНР Виталий Зарубин. Еще один человек пострадал в результате подрыва взрывоопасного предмета в Донецке. Ранее сообщалось, что киевские силовики по-прежнему используют запрещенное минскими соглашениями оружие.​