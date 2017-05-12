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Сирия, 12 мая. Армия САР отбила внезапное нападение отрядов ИГ** в районе стратегически важного.шоссе между Итрией и Ханассером. Завершен второй этап эвакуации боевиков-исламистов из района Барза на северо-востоке Дамаска. Силы САА и ИГ ведут ожесточенные бои за контроль над аэродромом «Аль-Джирах» на востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила атаку ИГИЛ* в районе «дороги жизни» между городами Ханассер и Итрия, нейтрализовав 20 террористов; продолжает противостояние с ИГ за аэродром «Аль-Джирах» на востоке провинции Алеппо; ведет перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой»*** в южных предместьях Аль-Латамины.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло семь боевиков убитыми в результате взрыва бомбы, заложенной ССА** к западу от Даръа; уничтожило танк и автомашину проиракского ополчения «Хашд Аль-Шааби» вблизи города Талль-Афар.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): оказалась под ударами ВВС Сирии к северу от Хомса.

Курды: подверглись обстрелам со стороны ИГИЛ в северных предместьях Ракки.

Провинция Дамаск

По данным F.S.N.N., завершился второй этап эвакуации боевиков из района Барза, всего было вывезено 1246 человек, из них 718 боевиков. Напомним, эвакуация началась после заключения соглашения между исламистами вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА) при посредничестве представителей РФ. Боевики сдали свои позиции в обмен на беспрепятственный выезд в провинцию Идлиб. Вывод группировок радикалов из окрестностей Дамаска накануне находился под угрозой срыва вследствие несогласий в рядах оппозиции, однако противоречия удалось разрешить.



Провинция Алеппо

Информационный портал Middle East Eye сообщает о продолжающихся тяжелых столкновениях между правительственной армией САР и отрядами «Исламского государства»* в районе населенного пункта Кашиш вблизи стратегического аэродрома «Аль-Джирах», расположенного на востоке провинции Алеппо. Никаких данных о ходе столкновений и потерях сторон источник не сообщает. Напомним, активные боевые действия в этом регионе разворачивались несколько месяцев назад. В начале текущего года подразделения САА освободили от оккупации ИГИЛ обширные территории, в том числе город Дейр Хафир, и с боями вышли к базе «Аль-Джирах». Однако часть военнослужащих, в том числе «Тигры», были переброшены на север провинции Хамы, где развернулось неожиданное наступление «Джебхат ан-Нусры». Недавно кампания против ИГ на востоке Алеппо была возобновлена.

Сирийская армия успешно отбила атаку террористов «Исламского государства» в районе стратегической магистрали Алеппо – Ханассер – Саламия – Хама. Как сообщает информагентство SANA News, в результате боев было ликвидировано более 20 террористов ИГ, а также уничтожено несколько единиц военной техники боевиков. Ливанское информагентство Al Masdar News сообщает, что сирийская армия, в свою очередь, потеряла пятерых бойцов убитыми, двое из них — офицеры. Еще 20 солдат получили ранения.

Террористы проводят подобные неожиданные атаки, чтобы замедлить наступление правительственный войск в восточной части провинции Алеппо и помешать командованию САА посылать подкрепление в этот регион. Однако многие военные эксперты уверены, что у «Исламского государства» больше нет достаточного количества военных резервов для проведения полномасштабного наступления в этом районе, как это было в 2015 и 2016 годах, когда стратегическая линия снабжения Алеппо была полностью отрезана.

Провинция Хомс

По информации одного из оппозиционных источников, правительственные ВВС провели бомбардировку опорных пунктов вооруженных оппозиционных формирований недалеко от поселения Аль-Вазия, расположенного к северу от Хомса. При этом информации об итогах воздушной операции не приводится. В северной части провинции в районе, где располагается анклав оппозиционных сил, находится одна из четырех зон безопасности, принятых в ходе переговоров в Астане. Напомним, однако, что утром боевики открыли огонь по укрепрайонам армии САР недалеко от города Аль-Хула, также расположенного в этом регионе. Кроме того, внутри анклава базируются отряды «Джебхат ан-Нусры», на которую режим перемирия не распространяется.

Провинция Даръа

Семь террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» погибли в результате взрыва бомбы недалеко от населенного пункта Тасиль к северо-западу от Даръа. Взрывное устройство было заложено в их военном пикапе. Об этом сообщает Damascus Now. Предполагается, что теракт был организован боевиками Свободной сирийской армии (ССА). На юго-западе провинции Даръа постоянно происходят стычки между боевиками вооруженной оппозиции и террористами подконтрольного ИГИЛ формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Союзникам «Исламского государства» удалось отбить у ССА ряд ключевых опорных пунктов в регионе и сформировать небольшой анклав.

Провинция Ракка

На севере провинции не прекращается ожесточенное противостояние между отрядами Демократической армии Сирии (SDF)**** и «Исламского государства». Курдские формирования продолжают атаковать под прикрытием артиллерии, передает местный источник. В настоящий момент самые кровопролитные стычки фиксируются вблизи населенного пункта Роян. За последние дни курдам удалось несколько продвинуться: они почти на десять километров приблизились к «столице» террористической организации — городу Ракка. Напомним, демократические силы действует под руководством Соединенных Штатов в рамках масштабной кампании «Гнев Евфрата».

Провинция Хама

Новостной портал SPM Syria передает, что к югу от города Аль-Латамина на севере провинции Хама, вновь отмечаются массированные перестрелки между подразделениями правительственных войск и отрядами «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных ей группировок из объединения «Тахрир аш-Шам». Полномасштабные боевые действия армии Сирии на этом направлении были приостановлены в связи с переброской отрядов «Тигры» на восток провинции Хомс в целях борьбы с ИГИЛ. Боевики исламистского объединения пытаются воспользоваться перегруппировкой внутри САА и перехватить инициативу, вернув утраченные позиции, однако пока безуспешно.

Ирак

Террористы ИГ уничтожили танк «Абрамс» и автомобиль бойцов шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» недалеко от населенного пункта Мкебра к юго-западу от города Талль-Афар в провинции Ниневия. Отряды «Исламского государства», действующие в Ираке, уже не первый раз пытаются вынудить правительственные войска переправить военные подразделения в другие районы страны и отвлечь армию от главной арены боевых столкновений – Мосула, поскольку террористическое формирование несет большие потери в ходе столкновений в западной части города. На сегодняшний день под контролем террористов ИГ остается менее 40% от всей территории западной части Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.