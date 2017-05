История одного спасения: бывшая секс-рабыня ИГИЛ пытается начать новую жизнь

В закладки

Скопировать

Нихад Баракат было 15 лет, когда в 2014 году ее похитили боевики ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). Ее подвергали пыткам и насилию, после чего она забеременела и родила ребенка. Перевод материала Let me start a new life in Australia: Ex-ISIS sex slave who gave birth to her rapist's child begs for a visa after escaping the Muslim terror group издания Daily Mail представляет Федеральное агентство новостей.

Сейчас Нихад 18 лет. К концу года она вместе со своей сестрой, тремя братьями, племянником, матерью и семьей жены брата надеется получить визу в Австралию, чтобы наконец жить в безопасности. Три года назад у нее было много друзей, Нихад хорошо училась в школе и мечтала о карьере учителя.

Однако в один день ее жизнь круто изменилась. Тогда один из жителей соседнего городка поднял тревогу: «приближается ИГИЛ». У Нихад и ее семьи, члены которой принадлежат народу езидов, было всего две альтернативы: принять ислам или бежать.

Семья Нихад собрала вещи и на машине отправилась к горному хребту Синджар. Однако их остановили на пропускном пункте. Девушку перевезли в Мосул, где один из боевиков сделал ее своей рабыней и неоднократно подвергал насилию. Через два месяца он был убит в бою. Очень скоро Нихад отдали другому боевику, мужчине по имени Абу Фарис, у которого к тому времени была жена и езидская рабыня.

На протяжении нескольких лет девушку держали в плену, подвергали пыткам и насилию. Неудивительно, что она забеременела.

После своего побега из плена сама девушка поведала об ужасах, с которыми ей довелось столкнуться. «Они насиловали нас, убивали наших мужчин, забирали наших же детей», — призналась она в прошлом году в Лондоне. — Хуже всего были пытки в Мосуле. Нас избивали и насиловали без остановки на протяжении двух недель».

Однако девушка нашла в себе силы бороться. Ей удалось позвонить своей семье и позднее бежать из плена с помощью Стива Мамана из организации «Освобождение детей христиан и езидов Ирака».

«Мне удалось сбежать, но пришлось оставить своего ребенка, — призналась Нихад. — Из-за того, что многие езиды по-прежнему находятся в плену ИГИЛ, я не могу чувствовать себя полностью свободной».

Сейчас девушка надеется закончить учебу и переехать в Австралию, которая является одной из немногих стран, готовых принять ее семью и предоставить им убежище. Канберра заявила о том, что примет почти 19 тысяч человек из зон военных действий в Сирии и Ираке. В марте правительство Австралии заявило, что предоставит визы 12 тысячам беженцев.

Только за лето 2014 года суннитские боевики похитили около 5 тысяч мужчин и женщин езидов. «Исламское государство»* считает их приспешниками дьявола. Древнее верование езидизма сочетает в себе элементы христианства, зороастризма и ислама.

* Организация запрещена на территории РФ.