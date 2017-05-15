Ирак: 12 человек пострадали при теракте в Багдаде

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Багдад, 15 мая. Иракская полиция сообщает, что не менее четырех человек погибло при двойном теракте в столице страны.

Представители столичной полиции заявили, что первый взрыв произошел на мосту, который соединяет районе Каррада и Рубайи, восемь человек получили ранения различной степени тяжести, как минимум два человека погибли. Еще один взрыв также унес жизни двух человек. Какая из группировок взяла на себя ответственность за теракты пока не сообщается.

Ранее стало известно, что террористы сбили иракский военный вертолет к западу от города Мосул. Об этом сообщили источники в командовании армии Ирака. Отмечается, что экипаж боевой машины не пострадал.