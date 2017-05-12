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По роману автора «Игры престолов» снимут фантастический сериал

По роману автора «Игры престолов» снимут фантастический сериал

18:55  12 Мая 2017
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Продюсеры хотят повторить успех "Игры престолов" экранизацией другой книги Мартина

Лондон, 12 мая. Еще одна книга автора «Песни льда и огня», по которой был снят популярный сериал «Игра престолов», Джорджа Мартина будет экранизирована.

Книгу «Летящие сквозь ночь» Мартин выпустил еще 1980-х годах. Действия книги происходят в преддверии разрушения Земли. Ученые отправляются в космос, чтобы перехватить таинственный корабль пришельцев, которые могут спасти жителей Земли.

Сценаристом и одним из исполнительных продюсеров сериала станет Джеффри Бюхлер. Автор сценария «Ночного полета» Роберт Джаффе также выступит в роли продюсера. Сам же Мартин не сможет работать на проекте, из-за контракта с HBO.

Продюсеры хотят повторить успех "Игры престолов" экранизацией другой книги Мартина

Ранее телеканал HBO официально заявил, что полным ходом идет работа над спин-оффом популярнейшего сериала «Игра престолов».

#мартин
Катерина Тимошенская
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