Черчесов не нашел проблем у сборной России по футболу

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Москва, 12 мая. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что у его подопечных нет никаких проблем.

«У нас проблем нет вообще никаких. Если есть какие-то вопросы, мы на них ответим», — сказал Черчесов, отвечая на вопрос о трех главных проблемах российский сборной. — Есть вещи, ростки которых уже есть: это тот характер, который мы в играх проявляем. Думаю, что это радует болельщиков, 8 из 10, с которыми я общаюсь, говорят об этом».

По его словам, важно, чтобы, независимо от результата, футболисты, которые выступают под флагом РФ, «боролись за этот флаг».

«Надо понять, какие у нас сильные стороны, чтобы на них строить базу определенную, чтобы мы на этой базе развивались, играли», — заявил Черчесов в интервью RT.