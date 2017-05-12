Карантин объявлен в трех районах Крыма из-за африканской чумы свиней
Симферополь, 12 мая. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили вспышку африканской чумы свиней в Крыму после лабораторных исследований патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов, сообщает надзорное ведомство.
Трупы кабанов со следами поражения были обнаружены в Крыму недалеко от населенного пункта Громовка и северо-западнее Судака. Россельхознадзор после лабораторных анализов подтвердил, что в патологическом материале присутствовал вирус африканской чумы.
В надзорном ведомстве прокомментировали, что в неблагополучных районах работают специалисты ветеринарной службы Крыма и проводятся необходимые мероприятия. Ранее ведомство зафиксировало вспышку данной чумы в Белогорском районе полуострова.