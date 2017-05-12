Карантин объявлен в трех районах Крыма из-за африканской чумы свиней

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Симферополь, 12 мая. Сотрудники Россельхознадзора обнаружили вспышку африканской чумы свиней в Крыму после лабораторных исследований патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов, сообщает надзорное ведомство.

Трупы кабанов со следами поражения были обнаружены в Крыму недалеко от населенного пункта Громовка и северо-западнее Судака. Россельхознадзор после лабораторных анализов подтвердил, что в патологическом материале присутствовал вирус африканской чумы.

В надзорном ведомстве прокомментировали, что в неблагополучных районах работают специалисты ветеринарной службы Крыма и проводятся необходимые мероприятия. Ранее ведомство зафиксировало вспышку данной чумы в Белогорском районе полуострова.​