Астрономы нашли связь между слиянием галактик и черными дырами

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Вашингтон, 12 мая. Международная группа астрофизиков обнаружила уникальный космический объект, который может быть откатной сверхмассивной черной дырой. Об этом говорится в исследовании, принятом к публикации в The Astrophysical Journal и пока доступном на arXiv.org.

Речь идет об объекте CXO J101527.2+625911. Он находится на расстоянии 3,9 млрд световых лет от Земли, а его масса в 160 млн раз превышает массу Солнца. Предположительно, этот объект является откатной черной дырой, т.е. такой, которая смещена от центра галактики.

Ученые предполагают, что CXO J101527.2+625911 образовался в результате слияния двух черных дыр поменьше и получил импульс, направленный от центра галактик, а потому не находится в центре галактики и постепенно удаляется от него.

Также ученые высказали мысль о том, что сверхмассивные черные дыры в процессе роста «заворачиваются» в пылевой кокон. При этом внутри них находятся галактики, которые впоследствии сливаются воедино.