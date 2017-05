Гудини или второй Никсон: чем для Трампа закончится Twitter-политика и пускание пыли в глаза

В закладки

Скопировать

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Trump's War against the DC Establishment Isn't Going Away («Война Трампа против вашингтонского истеблишмента продолжается»), опубликованной журналом The National Interest.

Показания исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба в комитете Сената США по разведке не содержали никаких сенсационных признаний. Он слегка оспорил убеждение, что бывший директор бюро Джеймс Коми не пользовался большой популярностью внутри ФБР. Но в остальном это было довольно утешительное заседание.

Интересный поворот на 180 градусов сделал сам президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, кто стоит за увольнением Коми. Не всегда легко поспевать за администрацией Трампа. Во вторник пресс-секретарь Шон Спайсер выступил с заявлением о том, что Трамп «действовал на основании четких рекомендаций» министерства юстиции США. Затем в среду о том, что Трамп уволил Коми по рекомендации Минюста, заявил и вице-президент Майк Пенс.

Но теперь из заявления Трампа можно сделать вывод, что это не так. Он не скрывал своего желания избавиться от Коми. В интервью каналу NBC Трамп твердо заявил, что решил уволить Коми: «Я собирался уволить его независимо от рекомендаций». Более того, он назвал Коми «показушником» и человеком, гонящимся за славой. Вот вам и усилия администрации в последние несколько дней создать образ Трампа, прислушивающегося к советам заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна. Последний, как сообщается, грозился подать в отставку из-за негодования по поводу заявлений о том, что именно он был вдохновителем увольнения Коми. Сам Трамп, очевидно, посчитал, что получит одобрение и республиканцев, и демократов за этот шаг. Коми был на самом деле никудышным руководителем ФБР, который уже давно должен был подать в отставку. Но неуклюжее обращение администрации с данной ситуацией только ободрило противников и не помогло ослабить вопрос связи России и предвыборной кампании Трампа.

Затем была встреча Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Администрация утверждает, что ее ввели в заблуждение фотографиями Трампа и ведущих российских чиновников, которые распространила российская пресса. «Они обманули нас, — сказал представитель Белого дома в интервью CNN. — Они лгут». Хммм. Трамп принял на себя большой удар за встречу с Лавровым после того, как он уволил Коми. В чем был смысл встречи, если администрация продолжила критиковать Москву? Как она могла не знать, что фотографии не станут достоянием общественности, и, если на то пошло, зачем запрещать американской прессе освещать встречу?

Между тем, демократы готовят дальнейшие нападки на Трампа, выставляя его агентом Кремля. В Вашингтоне, который находится в постоянном режиме скандалов, где каждая политическая партия стремится «опустить» президента из противоположной партии, маневры администрации Трампа — идеальные условия для нового Уотергейта (скандал, закончившийся отставкой президента Ричарда Никсона — прим. ФАН).

Трамп легко сможет пережить скандал из-за Коми, так же, как неоднократно делал в периоды так называемых кризисов в прошлом. Трамп очень изворотлив. К концу своего первого срока он будет вторым Гудини. Но новый опрос Квиннипэкского университета, проведенный до ситуации с Коми, говорит о том, что магия Трампа, возможно, теряет часть своего блеска, в том числе для его сторонников. Опрос показал, что поддержка среди белых избирателей без дипломов о высшем образовании и независимых избирателей сходит на нет.

Опасность для Трампа заключается в том, что республиканцы в Конгрессе США могут массово переметнуться от него в ближайшие месяцы, если посчитают, что так называемая избирательная волна губит их шансы в 2018 году. Причиной, по которой Ричард Никсон в конечном счете ушел в отставку, стали слова старших республиканцев, таких как сенатор Барри Голдуотер. В августе 1974 года он сказал, что поддержка Никсона на Капитолийском холме исчезла. «Никто из нас не сомневался в исходе, — писал Голдуотер в своей автобиографии. — Он уйдет в отставку».

Спекуляций о будущем Трампа уже хоть отбавляй. Один из обозревателей The Washington Post Джим Хоугленд полагает, что Трамп может не захотеть баллотироваться на второй срок: «Учитывая, что ему будет 74 в конце первого срока, Трамп, возможно, предпочтет уйти красиво. Я, конечно, не могу быть уверен, каков его план. Но его действия почти полностью гарантируют такой результат, независимо от того, каковы его намерения».

Может быть. Но у демократов есть свои собственные проблемы, и президентство Трампа остается проблемой в зачаточном состоянии. Если Трамп все сделает правильно, он может оживить свое президентство. Пока, однако, ему не удалось выполнить большую часть своих предвыборных обещаний, начиная от строительства стены и капитального пересмотра программы здравоохранения Obamacare, заканчивая налоговой реформой и планом по инфраструктуре. Неясно, понимает ли он, что чтобы реанимировать свою политическую судьбу необходимо больше, чем шквал из твитов, направленных на его хулителей, и понимает ли вообще, что что-то идет не так.