Пушков указал Украине на ее историческое место после «развода» с Россией

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Москва, 12 мая. Украины как страны не существовало до 1991 года, у нее нет исторического места в составе Европы, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков на своей странице в социальной сети прокомментировал высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что его страна «окончательно оформила свой развод» с Россией.

«Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет «исторического места в составе европейских стран», так как такой страны до 1991-го не было», — обратил внимание российский политик.

Порошенко так увлекся разводом с Россией, что забыл: у Украины нет "историч. места в составе европ.стран", т.к.такой страны до 1991 не было. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 11, 2017

Ранее политолог Александр Асафов отметил, что Порошенко уверен, что введение безвизового режима с ЕС означает «развод с Российской империей», однако рядовые украинцы от данной меры не выиграют.