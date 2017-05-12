Сирия: САА отразила атаку ИГ в районе города Саламия

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Саламия, 12 мая. Боевики «Исламского государства»* атаковали правительственные войска в провинции Хама.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали утром позиции сирийских военных в районе трассы Саламия-Итрия. Нападение велось сразу с нескольких направлений, однако двухчасового боя игиловцы были отброшены.

Сразу же после этого дорога была открыта для гражданского автотранспорта. Сирийское информационное агентство сообщает о потерях в рядах Сирийской арабской армии, террористы также лишились нескольких боевиков. Отмечается, что джихадисты используют подобные рейды, чтобы замедлить продвижение правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.