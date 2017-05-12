Сирия: ИГИЛ в Хомсе несет большие потери под огнем армии Асада

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Дамаск, 12 мая. Террористическая организация «Исламское государство» несет серьезные потери в провинции Хомс, сообщили источники из Сирии.

Правительственные войска выбивают террористов запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) из восточных районов Хомса. Боевики понесли серьезные потери в деревнях Аль-Моширефех аль-Джанубийе, Хабре-эль-Карби, Хабре-Шаркия, Расм-эль-Тавил, Тала'а эль-Шаркие и Ум-Сахридж.

Большое количество террористов ранены, многие убиты. Кроме того, правительственным войскам удалось уничтожить часть боевой техники экстремистов, передает Farsnews agency.

Ранее боевики ИГИЛ* попытались захватить дорогу на Алеппо.

* Организация запрещена на территории РФ.