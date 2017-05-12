ДНР: украинские силовики используют запрещенные боеприпасы

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Донецк, 12 мая. Подразделения вооруженных сил Украины используют при обстрелах ДНР запрещенные боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

По данным ведомства, снайперы ВСУ используют экспансивные пули калибра 8,6 мм Lapua magnum, использование которых запрещено «Декларацией по использованию пуль, которые легко раскрываются или сплющиваются в человеческом теле» как негуманное и нарушающее обычаи и законы ведения войны оружие.

В Минобороны ДНР отметили, что данный боеприпас применяется при стрельбе из винтовок, состоящих на вооружении сил специальных операций стран НАТО.

В ведомстве также напомнили, что за минувшую неделю из-за обстрелов украинских силовиков погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики.