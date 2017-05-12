Армия Сирии выбила ИГ из стратегического треугольника у границы с Ираком

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Дамаск, 12 мая. Сирийские правительственные силы при поддержке ополченцев после нескольких дней напряженных боев смогли выбить террористов ИГ* из района Заза. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

Бои за район Заза на пересечении шоссе в Дамаск, Багдад и Амман продолжались трое суток. В результате ожесточенного противостояния стратегический треугольник в 100 километрах от границы с Ираком перешел под контроль правительственных сил и ополчения. Террористы запрещенного в России ИГ были вынуждены отступить.

Наступательная операция сирийских военных на данном направлении началась 8 мая. Цель операции — получить выход к городу Эт-Тенеф на иракской границе.

* Организация запрещена на территории РФ.