Полиция закрыла секс-притон под Киевом, обслуживавший гостей «Евровидения»

В закладки

Скопировать

Киев, 12 мая. Украинские правоохранительные органы ликвидировали притон в Киевской области, где оказывались секс-услуги иностранным гостям «Евровидения-2017», сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Сотрудники украинской полиции прекратили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сводничеством и сутенерством в Киеве и области. По данным правоохранительных органов, преступный бизнес вели супруги из Житомира. Свыше 20 человек оказывали услуги сексального характера иностранным гостям песенного конкурса «Евровидение». Известно, что четыре фигуранта уголовного дела задержаны.​