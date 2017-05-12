Волгоградские нейрохирурги провели уникальную операцию на позвоночнике

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Нейрохирурги Волгоградского областного клинического кардиологического центра провели уникальную операцию на шейном отделе позвоночника. Впервые в регионе была применена беспроводная навигационная система Pediguard совместно с системой задней стабилизации шейных позвонков Neon. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Ради золотых рук волгоградских хирургов Ольга специально приехала на лечение из Москвы. До этого ее в течение нескольких лет беспокоили интенсивные боли в шейном отделе позвоночника, которые отдавали то в затылок, то в плечи. При каждом повороте головы они резко усиливались, начинала кружиться голова, подчас доходило до обмороков.

Женщина неоднократно обращалась в различные столичные клиники, но во время обследований никаких грубых изменений в позвоночнике врачи не увидели. Ей поставили диагноз «шейный остеохондроз, мигрень», назначили различные лечебные процедуры, включая инъекции ботокса. Однако никакого улучшения не произошло — наоборот, состояние ухудшилось. Никакие обезболивающие препараты тоже не помогали.

«После блокады ботоксом у меня окончательно сдвинулись все позвонки, потому что мышечный каркас полностью ослаб. Как мне потом объяснили, этого делать было совершено нельзя», — пожаловалась Ольга.

Обратиться в Волгоградский областной клинический кардиологический центр (ГБУЗ ВОККЦ) Ольге посоветовала подруга, которой там удачно сделали операцию. На тот момент женщина искала хорошего нейрохирурга в Москве, но решила воспользоваться советом, о чем совершенно не жалеет.

О подробностях операции корреспонденту ФАН рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ ВОККЦ Анатолий Благов.

«Сделав обычную рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, то есть с различными поворотами и наклонами головы, мы выявили некоторую нестабильность в шейном отделе. Позвонки «погуливали» больше, чем должно быть в норме. Сделали УЗИ сосудов шеи — дуплексное сканирование артерий, тоже с функциональными пробами. В результате обследования выявилась довольно грубая кифотическая деформация шейного отдела позвоночника, которая и давала болевые ощущения, а также обуславливала нарушение кровообращения в позвоночных артериях при движении головы, поворотах. На консилиуме приняли решение о хирургическом лечении», — рассказал Благов.

По словам заведующего отделением, нейрохирурги выполнили сложнейшую операцию по двухсторонней стабилизации позвонков шейного отдела, которая длилась более пяти часов. Через передний доступ установили между позвонками кейджи, а через задний стабилизировали их с помощью титановых винтов. Ранее в клинике стабилизировали винтами только грудной отдел позвоночника и поясничный.

«Во время этой операции мы впервые стабилизировали шейные позвонки с помощью системы задней стабилизации Neon. Титановые винты необходимо устанавливать очень деликатно, поскольку всегда есть опасность повреждения позвоночного канала и спинного мозга. Чтобы этого не произошло, мы использовали беспроводную навигационную систему Pediguard. Дело в том, что в ходе операции из-за технических сложностей не всегда удается сделать хорошие рентгеновские снимки шейного отдела. А беспроводная навигационная система обеспечивает точность направления проведения винтов. Рентген-контроль также использовался, но в меньшем объеме», — пояснил Благов.

Операция, по словам доктора, прошла успешно. Пациентка сразу же стала чувствовать себя намного лучше.

«У пациентки наблюдается значительный регресс болей в шее, затылке, надплечье. Они практически ушли. За неделю, что она лежала у нас в больнице, никаких обмороков не было. Мы считаем, что получили неплохой ранний клинический эффект. Впервые мы выполнили хирургически успешное функциональное лечение вертебробазилярной недостаточности путем стабилизации двух сегментов шейного отдела комбинированным доступом», — считает Благов.

На восьмые сутки Елена благополучно выписалась из клиники и уехала к себе в Москву. Результатом лечения она очень довольна.

«Все боли прошли. Об операции напоминают два шва. Один, что на шее слева, — от переднего доступа, очень аккуратный и уже практически незаметен. Может, сзади что-то и придется делать с рубцом, а спереди все замечательно. Сейчас я готовлюсь к реабилитации, в начале июня поеду снова в Волгоград. Нужно еще восстановить чувствительность кожных покровов и кровообращение. Я очень довольна и ни о чем не жалею», — сказала на прощание Ольга.