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Волгоградские нейрохирурги провели уникальную операцию на позвоночнике

Волгоградские нейрохирурги провели уникальную операцию на позвоночнике

19:04  12 Мая 2017
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Волгоградские нейрохирурги провели уникальную операцию на позвоночнике

Нейрохирурги Волгоградского областного клинического кардиологического центра провели уникальную операцию на шейном отделе позвоночника. Впервые в регионе была применена беспроводная навигационная система Pediguard совместно с системой задней стабилизации шейных позвонков Neon. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Ради золотых рук волгоградских хирургов Ольга специально приехала на лечение из Москвы. До этого ее в течение нескольких лет беспокоили интенсивные боли в шейном отделе позвоночника, которые отдавали то в затылок, то в плечи. При каждом повороте головы они резко усиливались, начинала кружиться голова, подчас доходило до обмороков.

Женщина неоднократно обращалась в различные столичные клиники, но во время обследований никаких грубых изменений в позвоночнике врачи не увидели. Ей поставили диагноз «шейный остеохондроз, мигрень», назначили различные лечебные процедуры, включая инъекции ботокса. Однако никакого улучшения не произошло — наоборот, состояние ухудшилось. Никакие обезболивающие препараты тоже не помогали.

«После блокады ботоксом у меня окончательно сдвинулись все позвонки, потому что мышечный каркас полностью ослаб. Как мне потом объяснили, этого делать было совершено нельзя», — пожаловалась Ольга.

Обратиться в Волгоградский областной клинический кардиологический центр (ГБУЗ ВОККЦ) Ольге посоветовала подруга, которой там удачно сделали операцию. На тот момент женщина искала хорошего нейрохирурга в Москве, но решила воспользоваться советом, о чем совершенно не жалеет. 

О подробностях операции корреспонденту ФАН рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ ВОККЦ Анатолий Благов.

«Сделав обычную рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, то есть с различными поворотами и наклонами головы, мы выявили некоторую нестабильность в шейном отделе. Позвонки «погуливали» больше, чем должно быть в норме. Сделали УЗИ сосудов шеи — дуплексное сканирование артерий, тоже с функциональными пробами. В результате обследования выявилась довольно грубая кифотическая деформация шейного отдела позвоночника, которая и давала болевые ощущения, а также обуславливала нарушение кровообращения в позвоночных артериях при движении головы, поворотах. На консилиуме приняли решение о хирургическом лечении», — рассказал Благов. 

Нейрохирурги выполнили уникальную операцию по двухсторонней стабилизации позвонков шейного отдела

По словам заведующего отделением, нейрохирурги выполнили сложнейшую операцию по двухсторонней стабилизации позвонков шейного отдела, которая длилась более пяти часов. Через передний доступ установили между позвонками кейджи, а через задний стабилизировали их с помощью титановых винтов. Ранее в клинике стабилизировали винтами только грудной отдел позвоночника и поясничный.

«Во время этой операции мы впервые стабилизировали шейные позвонки с помощью системы задней стабилизации Neon. Титановые винты необходимо устанавливать очень деликатно, поскольку всегда есть опасность повреждения позвоночного канала и спинного мозга. Чтобы этого не произошло, мы использовали беспроводную навигационную систему Pediguard. Дело в том, что в ходе операции из-за технических сложностей не всегда удается сделать хорошие рентгеновские снимки шейного отдела. А беспроводная навигационная система обеспечивает точность направления проведения винтов. Рентген-контроль также использовался, но в меньшем объеме», — пояснил Благов.

Операция, по словам доктора, прошла успешно. Пациентка сразу же стала чувствовать себя намного лучше.

«У пациентки наблюдается значительный регресс болей в шее, затылке, надплечье. Они практически ушли. За неделю, что она лежала у нас в больнице, никаких обмороков не было. Мы считаем, что получили неплохой ранний клинический эффект. Впервые мы выполнили хирургически успешное функциональное лечение вертебробазилярной недостаточности путем стабилизации двух сегментов шейного отдела комбинированным доступом», — считает Благов.

Результатом операции Ольга довольна.

На восьмые сутки Елена благополучно выписалась из клиники и уехала к себе в Москву. Результатом лечения она очень довольна.

«Все боли прошли. Об операции напоминают два шва. Один, что на шее слева, — от переднего доступа, очень аккуратный и уже практически незаметен. Может, сзади что-то и придется делать с рубцом, а спереди все замечательно. Сейчас я готовлюсь к реабилитации, в начале июня поеду снова в Волгоград. Нужно еще восстановить чувствительность кожных покровов и кровообращение. Я очень довольна и ни о чем не жалею», — сказала на прощание Ольга.

Марина Кузина
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