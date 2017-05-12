Хакеры атаковали больницы Великобритании и потребовали выкуп

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Лондон, 12 мая. Хакеры атаковали больницы по всей территории Великобритании. По информации издания The Guardian, злоумышленники требуют выкуп за восстановление работы медперсонала.

Компьютерные сети больниц в настоящее время блокированы. Из-за этого больницы не могут принимать пациентов, нуждающихся в экстренной помощи.

Кроме того, испанская компания связи Telefonica также подверглась кибератаке. Так, хакеры взломали внутреннюю сеть фирмы. При этом киберпреступники требуют за каждое зараженное устройство выкуп в размере 300 долларов. В случае невыплаты денег до 19 мая нарушители угрожают удалить архивы Telefonica. Эксперты предполагают, что взлом был совершен из Китая.

Напомним, накануне американские специалисты обвинили хакеров из КНДР в проведении серии атак ради кражи денег из банков более чем 30 стран в период между 2015 и 2017 годом.