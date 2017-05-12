Дамаск: «5-й Легион» получил подкрепление на востоке провинции

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Дамаск, 12 мая. Командование перебросило подкрепление из состава САА и народного ополчения на восток провинции Дамаск.

Накануне ночью элитный «5-й Легион» пополнился новыми бойцами, сообщает сирийское информационное агентство. Колонна состояла из обычных пехотинцев и двух подразделений спецназовцев, которые изначально были дислоцированы в городе Дамаск.

Отмечается, что подкрепление даст «5-му Легиону» возможность продвинуться далее на восток провинции, а также в южно-восточном направлении к границе с Ираком. Правительственные войска стремятся обезопасить от террористов стратегически важное шоссе, связывающее Дамаск и Багдад.