Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Дамаск: «5-й Легион» получил подкрепление на востоке провинции

Дамаск: «5-й Легион» получил подкрепление на востоке провинции

18:18  12 Мая 2017
240

Дамаск: «5-й Легион» получил подкрепление на востоке провинции

Дамаск, 12 мая. Командование перебросило подкрепление из состава САА и народного ополчения на восток провинции Дамаск.

Накануне ночью элитный «5-й Легион» пополнился новыми бойцами, сообщает сирийское информационное агентство. Колонна состояла из обычных пехотинцев и двух подразделений спецназовцев, которые изначально были дислоцированы в городе Дамаск.

Дамаск: «5-й Легион» получил подкрепление на востоке провинции

Отмечается, что подкрепление даст «5-му Легиону» возможность продвинуться далее на восток провинции, а также в южно-восточном направлении к границе с Ираком. Правительственные войска стремятся обезопасить от террористов стратегически важное шоссе, связывающее Дамаск и Багдад.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть