Тарута: Украина – страна-банкрот, блокада обрушила экономику на 40%, люди бегут в Европу и Россию

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Киев, 12 мая. Депутат Верховной Рады Сергей Тарута (бывший глава Донецкой области) рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о катастрофе в экономике Украины, вызванной, в том числе, и так называемой блокадой Восточных территорий.

«Суммарный долг страны на сегодня таков, что, учитывая падение ВВП Украины, мы сегодня страна-банкрот. Из этой ситуации нужно выходить только с серьезной программой, предусматривающей ежегодный 10% рост ВВП Украины на протяжении 10-15 лет. Все, что меньше – это отложенный дефолт. Таблицы данных, опубликованные сегодня Госстатом Украины, доказывают это», - пояснил эксперт.

Заметим, что после государственного переворота 2014 года экономика Украины демонстрирует не рост, а падение. В 2014 года падение ВВП страны (выраженное в долларах), составило 28,1%, в 2015 – 31,3%. (Дано по официальным данным минфина Украины).

«Блокада, эти действия власти в отношении Донбасса, работают на Россию и ЛДНР. Эти действия привели к тому, что часть нашего промышленного комплекса сегодня сократила объемы производства на 30-40%. Это те производства, которые были завязаны в кооперации с предприятиями Донбасса. Процесс падения имеет нарастающую динамику, три-четыре-пять месяцев. Одно место металлурга дает 6-7 рабочих мест в других отраслях, падение металлургии приводит к огромным проблемам в соседних отраслях и там их еще почувствуют. Идет огромный отток специалистов из всех этих отраслей в Восточную Европу и Россию. Это критическая для Украины ситуация. Сильные специалисты, руководители, инженерный состав сегодня рекрутируются Россией, приглашаются на российские заводы, им дают огромные по меркам Украины зарплаты и они уезжают. В результате мы получили проблемы экономические, социальные и демографические», - с горечью заметил Сергей Тарута, заявив, что эти проблемы с высокой вероятностью приведут к новому народному восстанию уже в ближайшее время.