Microsoft открыла предзаказ на шлем смешанной реальности

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Вашингтон, 12 мая. Компания Microsoft открыла предзаказ на шлемы смешанной реальности и контроллеры к нему. Стоимость комплекта составит 399 долларов..

Как уточняет Mashable, шлем был создан в сотрудничестве с Acer. В продажу устройство поступит в конце 2017 года.

MR-шлемы позволяют отслеживать движение в поле зрения пользователя с помощью сенсоров, встроенных в устройство, при этом никакие дополнительные устройства в виде камер или датчиков не требуются.



