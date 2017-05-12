Главные новости 12 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 12 мая.

Одним из самых ярких исполнителей второго полуфинала конкурса Евровидение-2017 стал представитель Болгарии Кристиан Костов. Родившийся в Москве ученик Билана стал звездой второго полуфинала «Евровидения».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что безвизовый режим с Евросоюзом поможет ему в возращении Крыма и Донбасса. Порошенко надеется вернуть Донбасс и Крым, соблазнив «безвизом» Украины с ЕС.

Британские эксперты пришли к выводу, что яйца лучше всего держать на средней полке холодильника. Эксперты объяснили, почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника.

Администрация Трампа прилагает в последние дни массу усилий в СМИ, чтобы показать свое некое «новое отношение» к украинскому конфликту. Театр одного актера: зачем Киев заплатил 400 тысяч долларов за шесть минут с Трампом.

«Исламское государство»* оказывает ожесточенное сопротивление сирийской армии в восточной части провинции Алеппо. Российская авиация и отряды «Хезболлы» передислоцируются в провинцию Хомс в рамках подготовки к кампании по снятию блокады ИГ* с Дейр эз-Зора. Сирия итоги за сутки на 12 мая 06.00: «Тигры» несут потери в Алеппо, ВКС РФ и «Хезболла» готовятся освобождать Дейр эз-Зор от ИГ.

Уфологи обнаружили в Сети видео, на кадрах которого показан необычный объект, напоминающий военную технику. Уфологи обнаружили древний «танк» пришельцев на поверхности Луны.

Председателя украинского жюри «Евровидения» Юрия Рыбчинского не пригласили в Международный выставочный центр в столице Украины, где прошли два полуфинала конкурса. Председатель украинского жюри «Евровидения» не приглашен на выступления.

Украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина официально оформила свой развод с Российской империей. Повелся на морковку: Порошенко развелся с Россией из-за «безвиза» ЕС.

Правительственные войска и боевики группировки «Джейш аль-Ислам» обменялись между собой пленными в Дамаске, ИГ убило более 100 бойцов курдской самообороны в провинции Ракка. Сирия новости 12 мая 07.00: САА и «Джейш аль-Ислам» обменялись пленными, ИГ убило более 100 бойцов курдов.

Военнослужащие ВСУ рассказали, как «гниют в окопах» и спиваются от безделья из-за запрета открывать огонь в Донбассе. ВСУ рвутся к новой войне в Донбассе: Мы гнием в окопах и обрастаем мхом лени.

* Организация запрещена на территории РФ.