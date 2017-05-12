Ирак: правительственные войска начали операцию против ИГИЛ на границе с Сирией
В закладки
Багдад, 12 мая. Командование правительственных войск сообщило о начале масштабной операции на северо-западе Ирака.
Целью операции, в которой участвует армия и отряды народного ополчения, является освобождение от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) населенных пунктов в районе Талль-Афар.
Отмечается, что сегодня был нанесен первый удар по обороне игиловцев с двух различных направлений. Атаке предшествовали авианалет и артподготовка. Ранее от командования ВС Ирака поступала информация об освободительное операции, начавшейся в провинции Анбар.
* Организация запрещена на территории РФ.
Комментарии