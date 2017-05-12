Захватчик банка в Австрии сдался в руки полиции после долгих переговоров

В закладки

Скопировать

Вена, 12 мая. Полиция освободила заложника захваченного отделения банка в австрийском городе Эрпфендорф, злоумышленник сдался правоохранительным органам после длительных переговоров.

В кризисном штабе правоохранительных органов, сформированном по факту захвата заложника в одном из отделений банка в городе Эрпфендорф, рассказали, что сотрудникам полиции удалось уговорить преступника сдаться. Отпущенный на свободу заложник чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.​