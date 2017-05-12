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Весь мир
Захватчик банка в Австрии сдался в руки полиции после долгих переговоров

Захватчик банка в Австрии сдался в руки полиции после долгих переговоров

17:54  12 Мая 2017
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Захватчик банка в Австрии сдался в руки полиции после долгих переговоров

Вена, 12 мая. Полиция освободила заложника захваченного отделения банка в австрийском городе Эрпфендорф, злоумышленник сдался правоохранительным органам после длительных переговоров.

В кризисном штабе правоохранительных органов, сформированном по факту захвата заложника в одном из отделений банка в городе Эрпфендорф, рассказали, что сотрудникам полиции удалось уговорить преступника сдаться. Отпущенный на свободу заложник чувствует себя хорошо, его жизни ничто не угрожает.​

Ирина Селезнева
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