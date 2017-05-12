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Новости Сирии
Сирия стала главной темой разговора Лаврова с иорданским коллегой

Сирия стала главной темой разговора Лаврова с иорданским коллегой

18:09  12 Мая 2017
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Сирия стала главной темой разговора Лаврова с иорданским коллегой

Москва, 12 мая. Телефонный разговор состоялся между министрами иностранных дел России и Иордании Сергеем Лавровым и Айманом ас-Сафади. Основной темой разговора стали ситуация в Сирии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ. 

Уточняется, что дипломаты обсудили взаимодействие «в региональных делах», в частности, в Сирии. При этом акцент был сделан на мирное урегулирование «в контексте усилий по укреплению и расширению режима прекращения боевых действий», особую роль в котором должна сыграть реализация подписанного 4 мая в Астане меморандума о создании зон деэскалации. 

Помимо этого, обсуждалось возобновление палестино-израильского диалога. 

#сирия #лавров #ас-сафади
Владимир Багров
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