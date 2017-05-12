ОБСЕ подсчитала число погибших мирных жителей Донбасса с начала года

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Луганск, 12 мая. Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что с начала 2017 года из-за боевых действий в Донбассе погибли около 35 мирных жителей.

«С начала года СММ ОБСЕ зафиксировала более 190 жертв среди мирного населения, около 35 из них погибли», — подчеркнул Хуг.

Он отметил, что в настоящее время обстрелы в Донбассе не прекращаются, что становится причиной появления новых жертв. Как отметил Хуг, это происходит также из-за того, что «по обе стороны от линии соприкосновения земля усыпана минами и неразорвавшимися боеприпасами».

Ранее Хуг заявил об обострении ситуации в Донбассе у Станицы Луганской, а также в районе Золотого.

Напомним, в пятницу пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики сообщила, что подразделения вооруженных сил Украины используют при обстрелах ДНР запрещенные боеприпасы.