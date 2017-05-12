Стало известно, когда Керченский мост соединит Кубань и Крым

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Симферополь, 12 мая. Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, когда мост через Керченский пролив соединит берега Крыма и Кубани.

«Уже осенью берега Керченского пролива наконец-то соединятся — на фарватере будут установлены арочные пролеты», — заявил министр в ходе выездного совещания на строительных площадках переправы.

При этом он особо подчеркнул, что все работы, как по строительству самого моста, так и по возведению подходов к нему полностью синхронизированы между собой.