РЖД осенью начнет продавать невозвратные билеты на поезда

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Москва, 12 мая. Комитет Госдумы по транспорту и строительству рассмотрит поправки ко второму чтению законопроекта, которые предполагают введение в продажу невозвратных билетов на поезда.

Авторы законопроекта считают, что стоимость невозвратных билетов будет ниже на 30%, что привлечет покупателей. Законопроект предполагает оставить в продаже существующий тип билетов и одновременно продавать невозвратные билеты. Таким образом, пассажиры получат возможность выбора — купить билет дороже с гарантией возврата или дешевле, но без гарантий. Вернуть последние будет можно только в случае форс-мажорных обстоятельств, таких как болезнь, задержка поезда или несчастный случай.

На данный момент в случае сдачи билета более чем за 8 часов до отправления поезда пассажир имеет право получить обратно всю стоимость проезда, за 8–2 часа до отправления — всю стоимость билета и 50% цены плацкарты, а если до отправления осталось менее 2 часов — только стоимость билета, сообщает «Парламентская газета».