ДНР и Южная Осетия будут укреплять экономические и социальные связи

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Донецк, 12 мая. Южная Осетия и Донецкая народная республика продолжат укреплять экономические и социальные связи. Об этом заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе заседания интеграционного комитета «Россия-Донбасс».

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал с главой ДНР Александром Захарченко договор между республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

«Экономическое взаимодействие ДНР с Российской Федерации было налажено в советское время, связи сохранились, и Донбасс не может не воспользоваться этими связями. Южная Осетия после подписания договора также будет содействовать развитию экономики ДНР», — отметил Бибилов.

Он также добавил, что действия Киева подталкивают Донбасс к самостоятельному осуществлению интеграционных процессов с Российской Федерацией, Южной Осетией. Бибилов отметил, что ДНР и Южная Осетия будут создавать совместные предприятия, чтобы экономические отношения республик выходили на новый уровень.