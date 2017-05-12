ИГИЛ попыталось захватить дорогу на Алеппо

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Алеппо, 12 мая. Боевики «Исламского государства»* предприняли штурм на юго-востоке провинции.

Сирийские источники сообщают, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» попытались пресечь один из маршрутов поставок в крупнейший город Сирии. Дорога, которую атаковали исламисты, ведет к южной части Алеппо.

Отмечается, что джихадистам удалось добиться определенного успеха и продвинуть линию обороны правительственных войск, однако боевикам редко удается надолго установить контроль над трассой. Террористы пользуются тем, что на всей протяженности дороги невозможно организовать плотную оборону. Практика показывает, сообщает источник, что уже через несколько дней войска выбивают игиловцев с занятых позиций.

* Организация запрещена на территории РФ.