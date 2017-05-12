Сирия сегодня: САА отразила атаку ИГ на границе Хамы и Алеппо, курды покинут Ракку

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Сирия, 12 мая. Правительственные войска нейтрализовали множество боевиков ИГ* на границе провинций Алеппо и Хама, САА вытесняет из Дамаска вооруженные бандформирования, Турция и США спорят из-за курдов в Ракке. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бои на границе Алеппо и Хамы

Спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) дали отпор боевикам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), которые предприняли попытку атаки военных объектов между расположенными на административной границе провинций Алеппо и Хама населенными пунктами Ханасер и Асрия, сообщает сирийское информагентство SANA.

Атака боевиков обернулась поражением радикалов. Сообщается, что террористы понесли большие потери в живой силе: бойцы САА ликвидировали более 20 террористов, десятки получили ранения. Кроме того, военные уничтожили технику, находившуюся в распоряжении террористической группировки.

Также корреспондент SANA сообщает, что трасса Алеппо — Ханасер — Асрия находится под полным контролем армии Башара Асада.

Спецоперации САА в Аль-Кабуне

Правительственные войска продвинулись в восточных районах Дамаска, восстановив контроль над несколькими объектами в восточном секторе столицы, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. После успешной операции 42-й бригады по запечатыванию восточного коридора в Аль-Кабун, 105-я бригада Республиканской гвардии САА нацелилась на цепочку туннелей и траншей, построенных боевиками группировки «Файлак аль-Рахман». Сообщается, что накануне вечером 105-я бригада САА уничтожила по меньшей мере два туннеля и несколько траншей на юго-востоке Аль-Кабуна, нейтрализовав, по меньшей мере, пятерых боевиков «Файлак аль-Рахман», включая одного из их полевых командиров.

Также отмечается, что боевики этой вооруженной группировки недавно взяли под контроль позиции радикалов из коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра») в Аль-Кабуне, поскольку выходцы из «ан-Нусры» отказались от этих территорий.

Последний рывок на ИГ

Сирийские демократические силы (SDF) объявили, что после того, как город Ат-Табка будет полностью очищен от террористических банд, его передадут городской Гражданской ассамблее, сообщает курдской информагентство Firat.

Командование SDF поблагодарило жителей Ат-Табки и возглавляемую США международную коалицию, а также заявило: «Мы призываем молодежь региона присоединиться к нашим силам и организовать свою деятельность для защиты своего региона». Таким образом курды призывают людей еще раз объединиться против ИГИЛ.

США, Турция и курды в Ракке

США заверили Турцию, что после освобождения от ИГИЛ Ракки боевое крыло Курдского верховного комитета — отряды народной самообороны (YPG) — не останется в городе. Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Напомним, что, несмотря на возражение Анкары, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил план по перевооружению курдских отрядов SDF, которые ведут активную борьбу с «Исламским государством»*. Согласно этому плану, Пентагон предоставит курдским отрядам все необходимое оружие для освобождения так называемой столицы ИГ — города Ракка. Данное решение вызвало недовольство официальной Анкары, поскольку представители Турции считают, что воюющие в Сирии формирования связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Йылдырым отметил, что турецкая сторона не раз заявляла Соединенным Штатам Америки, что нельзя бороться с одной группой террористов посредством другой.

Он также отметил, что и США не совсем довольны сложившимися обстоятельствами, но вынуждены поступить именно таким образом — предоставить курдам оружие для борьбы с большей террористической угрозой. Йылдырым подчеркнул, что Анкара не согласна с такой позицией, на что, по его словам, в Вашингтоне ответили готовностью к сотрудничеству против РПК на любом уровне, вплоть до обмена разведданными и контроля финансирования группы. «Они также заверили, что после операции в Ракке YPG там не останется, и демографических изменений не будет», — добавил турецкий премьер.

* Организация запрещена на территории РФ.