Китайцы сварят пиво по рецепту 5000-летней давности

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Пекин, 12 мая. Китайские пивовары сварят пиво по рецепту 5000-летней давности.

Археологи обнаружили в Китае древний глиняный сосуд. По оценкам экспертов, он был создан с 3400 до 2900 года до нашей эры. Любопытно, что с того периода внутри сосуда сохранились остатки древнего пива.

После этого китайские пивоварни в Пекине и Гонконге решили сварить напиток по древнему рецепту. Однако в настоящее время неизвестно, сколько потребуется пивоварам времени, чтобы восстановить рецепт напитка и определить все необходимые ингредиенты.

Ранее научные сотрудники Гринвичского университета Великобритании заявили, что пиво могло бы стать идеальным обезболивающим средством.