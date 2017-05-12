Видео с места взрыва в центре Рима появилось в Сети

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Рим, 12 мая. Самодельное взрывное устройство сработало на улице Авентино в центре Рима. Издание Ruptly опубликовало видео с места взрыва в итальянской столице.

Согласно последней информации, бомба находилась между двумя автомобилями, которые были припаркованы на стоянке возле почтового отделения. По предварительным данным, в результате взрыва была повреждена машина. Ни один человек в ходе ЧП не пострадал.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.

Как сообщало ранее агентство Ura.ru, в городе Нефтеюганск на улице Петухова взорвался и загорелся автомобиль ГАЗ-3110. В городе обсуждают версию о теракте.