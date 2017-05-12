США утвердили программу поддержки «демократических реформ» в Белоруссии

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Вашингтон, 12 мая. Признанное нежелательным в России Американское агентство по международному развитию (USAID) раскрыло детали текущего тендера по программе поддержки гражданского общества в Белоруссии, на которую ранее было выделено $46 млн.

Американские власти планируют в течение пяти лет (2017–2022) обучить белорусских чиновников и активистов по так называемому продвижению демократических и экономических реформ в Белоруссии. В сообщении сайта правительственных тендеров США говорится, что 300 белорусских активистов будут посещать соответствующие американские тренинги.

Данная программа обмена Community Connections соответствует приоритетам правительства США по ознакомлению представителей гражданского общества с ценностями свободного рынка, а также продемонстрирует пути экономического преобразования в стране, пишет RT.​