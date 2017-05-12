Рэперы из группы Onyx записали новый клип в Крыму

В закладки

Скопировать

Севастополь, 12 мая. Американские рэперы Onyx за два дня записали песню и сняли музыкальный клип о жизни на полуострове Крым.

К музыкантам Onyx обратилась команда местной продакшн-студии с предложением записать совместную композицию. Ради съемок рэперов специально привезли в Крым. За короткое время они буквально влюбились в полуостров.

Американские гости быстро нашли общий язык с крымской командой. Сейчас работники студии монтируют видео и готовят клип. Ролик планируют выпустить в конце мая.

Видео с участием Onyx уже опубликовано в социальных сетях.

Onyx — хардкор хип-хоп группа из Куинса, сформированная в 1988 году тремя музыкантами. Группа получила большую популярность в 1990-х годах.