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Информационная система МРЭО отключена по всей России

Информационная система МРЭО отключена по всей России

17:34  12 Мая 2017
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Информационная система МРЭО отключена по всей России

Москва, 12 мая. Федеральная информационная система навигации МРЭО перестала работать на всей территории России. Причина сбоя — в вирусе, который может повредить базы данных. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по всей России отключена федеральная информационная система навигации МРЭО. Это сделано в целях предосторожности: в программе появился вирус, и чтобы он не уничтожил все базы данных, пришлось отключить всю систему.

Алексей Громов
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