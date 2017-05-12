Информационная система МРЭО отключена по всей России

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Москва, 12 мая. Федеральная информационная система навигации МРЭО перестала работать на всей территории России. Причина сбоя — в вирусе, который может повредить базы данных.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по всей России отключена федеральная информационная система навигации МРЭО. Это сделано в целях предосторожности: в программе появился вирус, и чтобы он не уничтожил все базы данных, пришлось отключить всю систему.