Пальмира: САА взяла под контроль участок дороги на Багдад

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Пальмира, 12 мая. Правительственные войска зачистили от боевиков участок дороги, связывающей Багдад и Пальмиру.

Стратегически важная дорога используется террористами для доставки в провинцию Хомс оружия, припасов и подкрепления из Ирака, в котором боевики контролируют значительные территории.

Военные источники сообщают, что сирийской армии удалось захватить блокпост и ключевую высоту в непосредственной близости от трассы. Это позволит контролировать продолжительный участок дороги и прервать поставки боевиков в район древней Пальмиры.