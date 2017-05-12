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Новости Сирии
Пальмира: САА взяла под контроль участок дороги на Багдад

Пальмира: САА взяла под контроль участок дороги на Багдад

17:37  12 Мая 2017
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Пальмира: САА взяла под контроль участок дороги на Багдад

Пальмира, 12 мая. Правительственные войска зачистили от боевиков участок дороги, связывающей Багдад и Пальмиру.

Стратегически важная дорога используется террористами для доставки в провинцию Хомс оружия, припасов и подкрепления из Ирака, в котором боевики контролируют значительные территории.

Пальмира: САА взяла под контроль участок дороги на Багдад

Военные источники сообщают, что сирийской армии удалось захватить блокпост и ключевую высоту в непосредственной близости от трассы. Это позволит контролировать продолжительный участок дороги и прервать поставки боевиков в район древней Пальмиры.

Алексей Громов
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