Приложение Google Allo научилось делать стикеры из селфи

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Вашингтон, 12 мая. Программисты Google научили месседжер Google Allo превращать селфи в уникальные стикеры. Для создания этого обновления корпорация использовала технологию проработки данных через нейросети и машинную программу, благодаря чему приложению удается распознавать все детали лица на селфи, а после преобразовывать их в стикеры.

При этом, если изображение не понравится, то пользователь может изменить его с помощью специального редактора.

В разработке обновления участвовал знаменитый художник Ламар Абрамс. В настоящее время приложение уже доступно для владельцев устройств на платформе Android, в ближайшее время его смогут испытать и для обладатели Apple.

