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Технологии
Приложение Google Allo научилось делать стикеры из селфи

Приложение Google Allo научилось делать стикеры из селфи

19:11  12 Мая 2017
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Приложение Google Allo научилось делать стикеры из селфи

Вашингтон, 12 мая. Программисты Google научили месседжер Google Allo превращать селфи в уникальные стикеры. Для создания этого обновления корпорация использовала технологию  проработки данных через нейросети и машинную программу, благодаря чему приложению удается распознавать все детали лица на селфи, а после преобразовывать их в стикеры.  

При этом, если изображение не понравится, то пользователь может изменить его с помощью специального редактора.

Приложение Google Allo научилось делать стикеры из селфи

В разработке обновления участвовал знаменитый художник Ламар Абрамс. В настоящее время приложение уже доступно для владельцев устройств на платформе Android, в ближайшее время его смогут испытать и для обладатели Apple.
 

Ярослава Замысловатова
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