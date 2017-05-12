Уфологи объяснили найденные древний танк и куски металла на Луне

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Нью-Йорк, 12 мая. Группа уфологов обнаружила видеоролик в Сети, на кадрах которого был показан загадочный объект. Охотники на НЛО уверены, что это древний танк, который был изобретен пришельцами, проживающими на спутнике Земли в древние времена.

По словам президента ассоциации «Экология непознанного» Александра Семенова, заявлениям уфологов полностью доверять не стоит. Многие эксперты считают, что на Луне расположены различные строения, напоминающие древние города. Некоторые «видели» на естественном спутнике Земли куски металла, однако это также не было официально подтверждено. Блики, зафиксированные уфологами, может давать аппаратура, которая проводила съемку, рассказал Семенов Nation News .

Охотники на НЛО уверены в своей правоте. Многие интернет-пользователи с ними согласны, однако в Сети есть скептики, которые ждут настоящих доказательств, а не только предположений.