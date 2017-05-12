Ракка: курды опровергли заявление ИГ о разрушении плотины Табка

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Табка, 12 мая. Курдские отряды Сирийских демократических сил опубликовали в Сети видеозапись с опровержением заявления «Исламского государства»*.

Подразделения Сирийской демократической армии освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) Табку и установили контроль над плотиной. Террористы выступили с заявлением, что объект уничтожен, однако ранее сообщалось, что несколько десятков боевиков, сдавшихся курдам, пообещали разминировать дамбу и сложить тяжелое вооружение.

На кадрах видеозаписи демонстрируется, что плотина цела и имеет лишь незначительные повреждения. Саперы Сирийских демократических сил сообщили, что при разминировании было обнаружено порядка 15 тонн тротила.

* Организация запрещена на территории РФ.