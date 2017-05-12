Обновленный спорткар Ford GT готовят к премьере в США

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Вашингтон 12 мая. Производительный спорткар Ford GT третьего поколения готовится к премьере в США. Автомобиль уже прошел финальные тесты на одном из американских гоночных треков. Его дебют на рынке состоится уже в этом году

Обновленный спорткар оснащен V6 двигателем с двойным турбонаддувом, объем которого составляет 3,5 литра. Максимальная скорость спорткара составляет 347 км/ч, однако эксплуатировать машину можно будет и в условиях дорог общего пользования, а не только на гоночных трассах.

В этом году производитель намерен выпустить 250 моделей Ford GT третьего поколения. Его стоимость составит 450 тыс. долларов. Недешевым будет и обслуживание спорткара. Так, расход топливных материалов при езде на обычных дорогах составляет 11 литров, а на гоночных треках — 18 литров на 1 км пути.