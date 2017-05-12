Путин и Эрдоган могут встретиться на полях форума в Пекине — Ушаков

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Москва, 12 мая. Президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Эрдоган могут встретиться на полях форума в Пекине, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

В Пекине с 14–15 мая состоится встреча на высшем уровне по международному сотрудничества «Один пояс — один путь». В ходе форума не исключаются короткие контакты глав России и Турции, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Путин с Эрдоганом встречались совсем недавно, были и телефонные контакты. Я не исключаю встречи короткой, «на ногах» с Эрдоганом», — прокомментировал спикер.​