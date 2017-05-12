Американские СМИ увидели в группе Sex Pistols «тайное оружие КГБ»

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Москва, 12 мая. Американская газета World News Daily Report опубликовала якобы воспоминания бывшего сотрудника КГБ, представившегося Александром Волошиным, который признался, что панк-группы Sex Pistols и Ramones «на самом деле» были проектом СССР, направленным на подрыв государственного строя США и Великобритании. Музыкальный критик Дмитрий Бояринов объяснил, действительно ли панк-рок был «секретным оружием» СССР.

В середине прошлого века между СССР и США шло идеологическое противостояние. И в музыке увидели потенциал оружия пропаганды. В СССР якобы решили «вбить в головы англоязычных подростков, что общество лишает их радостей жизни, а виноваты в этом власть имущие», говорится в материале газеты; «советские агенты» якобы работали на американских радиостанциях и т.д. А главными проектами СССР стали группы Sex Pistols и Ramones.

Хотя материал World News Daily Report не кажется правдоподобным, определенные параллели провести можно.

«Панк-культура в целом тяготела влево — против расизма, против власти, против социального неравенства. То есть эти лозунги вполне гармонировали с официальной советской пропагандой», — отметил критик Дмитрий Бояринов в беседе с изданием «Ридус».

Вместе с тем, напоминает критик, подобные группы позже начали появляться и в России — например, «Алиса», «Ноль», «Автоматический удовлетворитель» и др.