Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Медведчук назвал ассоциацию Украины с ЕС обманом и дискриминацией

Медведчук назвал ассоциацию Украины с ЕС обманом и дискриминацией

17:12  12 Мая 2017
109

Медведчук назвал ассоциацию Украины с ЕС обманом и дискриминацией

Киев, 12 мая. Украинские бизнесмены стали заложниками ассоциации страны с Евросоюзом, которая оказалась обманом и дискриминацией, заявил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Медведчук назвал подписанное в 2014 году соглашение Украины и ЕС об ассоциации «невыгодным» и «откровенно кабальным». По его словам, украинские бизнесмены стали его заложниками, а «обещанная евроинтеграторами экспансия на рынок ЕС провалена окончательно и бесповоротно».

«Результат не заставил себя ждать: широко распиаренная зона свободной торговли с ЕС, вступившая в силу с 1 января 2016-го, оказалась для Украины зоной обмана и дискриминации», — цитирует Медведчука RT.

Медведчук назвал ассоциацию Украины с ЕС обманом и дискриминацией

Ранее председатель украинского жюри «Евровидения-2017» Юрий Рыбчинский заявил, что коррупция при подготовке и проведении конкурса достигла немыслимых масштабов.

#медведчук
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть