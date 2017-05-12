Медведчук назвал ассоциацию Украины с ЕС обманом и дискриминацией

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Киев, 12 мая. Украинские бизнесмены стали заложниками ассоциации страны с Евросоюзом, которая оказалась обманом и дискриминацией, заявил лидер движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Медведчук назвал подписанное в 2014 году соглашение Украины и ЕС об ассоциации «невыгодным» и «откровенно кабальным». По его словам, украинские бизнесмены стали его заложниками, а «обещанная евроинтеграторами экспансия на рынок ЕС провалена окончательно и бесповоротно».

«Результат не заставил себя ждать: широко распиаренная зона свободной торговли с ЕС, вступившая в силу с 1 января 2016-го, оказалась для Украины зоной обмана и дискриминации», — цитирует Медведчука RT.

Ранее председатель украинского жюри «Евровидения-2017» Юрий Рыбчинский заявил, что коррупция при подготовке и проведении конкурса достигла немыслимых масштабов.