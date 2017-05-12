От простого к сложному: компромисс по Сирии разорвет круг непонимания между США и РФ

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Поле избрания Дональда Трампа 45-м президентом США некоторые ждали общей разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона.

Пока эти надежды не особо оправдываются. У России и США по-прежнему остается множество камней преткновения. Санкции, украинский кризис, Сирия, усиление натовского военного присутствия в Восточной Европе, размещение системы THAAD на Корейском полуострове — перечислять их можно достаточно долго.

Тем не менее американские и российские чиновники самого высокого уровня продолжают поддерживать контакт: недавний визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом, телефонный разговор Трампа и Путина в начале этого месяца, предстоящая встреча двух президентов в Брюсселе. Возможно ли, что после того, как западные СМИ, наконец, перестанут муссировать историю о «российских хакерах», «большая сделка» между США и РФ, о которой многие говорили в начале года, вновь появится на горизонте возможного?

Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, считает, что ситуация в Сирии может сдвинуть отношения США и РФ с мертвой точки. Как кажется, российская инициатива по созданию на территории Сирийской Арабской Республики (САР) четырех зон деэскалации вполне успешно сочетается с планом мирного урегулирования сирийского конфликта, разработанным в Белом доме.

На то, что компромисс и совместная работа возможны на данном направлении, указывает хотя бы то, как американская сторона решила резко повысить уровень своего присутствия на переговорах в Астане. Недаром посла США в Казахстане в качестве наблюдателя в астанинском формате заменил и.о. замгоссекретаря по Ближнему Востоку и Южной Азии Стюарт Джонс.

«На сегодняшний момент для каких-то серьезных соглашений между Россией и США, конечно, все еще нет наработок. Первые полгода администрации Трампа не дают оснований утверждать, что мы движемся к какому-то масштабному соглашению по всем спорным темам и последующей нормализации американо-российских отношений. Отдельные договоренности по тем или иным вопросам — прежде всего, достижение какого-то пусть и ограниченного, но взаимопонимания по Сирии — тем не менее возможны. Потенциально, они могут стать промежуточным шагом, ведущим к общему взаимопониманию. Стороны должны попытаться разорвать этот круг недопонимания и прийти к какому-то компромиссу», — заявил Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

О том, что в вопросе расширения НАТО или в связи с украинским кризисом какой-то компромисс возможен, пока говорить не приходится. Тем не менее в том, что даже сейчас возможность диалога по Сирии присутствует, политолог уверен.

«Что касается Сирии, то здесь я, скорее, оптимист. Мне кажется, что война в Сирии естественным образом заканчивается. Все стороны или уже достигли поставленных перед собой целей, или достигнут их в скором будущем. Поэтому продолжать конфликтовать из-за Сирии нет оснований. Существует надежда, что вскоре от войны в Сирии можно будет перейти к политическому урегулированию. Насколько оно будет успешным, впрочем, пока сказать сложно», — продолжает Владимир Брутер.

Таким образом, резюмирует эксперт, ситуативное соглашение по Сирии между США и РФ сейчас вполне возможно. Станет ли оно заделом для общего снижения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном? «Это еще большой вопрос. Я, по крайней мере, пока такой динамики не вижу», — подводит итог он.