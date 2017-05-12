Ушаков рассказал о предстоящих встречах Путина в Пекине

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Москва, 12 мая. Президент России Владимир Путин во время визита в Пекин встретиться с президентом Чехии Милошем Земаном, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«На полях» мероприятия также пройдут встречи Путина с премьером Госсосвета КНР Ли Кэцяном и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, добавил Ушаков. Он также отметил, что на встрече глав России и Китая будут обсуждаться вопросы укрепления партнерства двух стран.

На встрече Владимира Путина и Милоша Земана будет затронута тема недопустимости фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, а также попыток героизации нацизма.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в Пекинском форуме, который пройдет с 14 по 15 мая. На саммите будут присутствовать высокопоставленные политики из 100 стран мира.